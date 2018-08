Sundhedsdatastyrelsen går i offensiven for en stærkere cybersikkerhed. Efter planen skal en ny afdeling med 12 til 14 medarbejdere sørge for at sikre sundhedsvæsenets cybersikkerhed. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen på sin hjemmeside.

Forrige år blev adskillige britiske sygehuse udsat for cyberangreb. Center for Cybersikkerhed vurderer, at risikoen for cyberangreb på danske sygehuse også er høj. I maj fik Danmark så en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der udpeger sundhedssektoren en af seks samfundskritiske sektorer, der skal styrke deres evne til at modstå cyberangreb.

Den nye afdeling skal bl.a. implementere den nye strategi. Men først skal styrelsen have fundet chefen for afdelingen for cyber- og informationssikkerhed findes, og stillingen er netop blevet slået op.

»Sikkerhedsområdet har altid været højt prioriteret og organiseret særskilt. Men nu har vi fået den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, som imødegår udfordringerne på området. Og samtidigt er EU’s net- og informationssikkerhedsdirektiv (NIS) trådt i kraft. Det har givet os nye opgaver og nye ressourcer til formålet,« siger vicedirektør Flemming Christiansen i pressemeddelelsen.