Marie Norsker Folke er ny cheflæge på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Det skriver Bispebjerg Hospital i en pressemeddelelse. Den nye cheflæge er et velkendt ansigt på afdelingen, som hun har været ansat på gennem mange år, og siden 2023 har hun været ledende overlæge. Hun ved, at det kræver øvelse at være leder og glæder sig til at støtte op om sine kolleger: »Jeg har selv haft en chef, der har støttet mig og min karrierevej. Og nu glæder...