Hannele Maria Tuovinen er fra 1. december ny cheflæge på Øre-, Næse- og Halsafdelingen og kommer dermed fremover til at udgøre afdelingsledelsen sammen med chefsygeplejerske Henriette Pauline Pedersen. Den nye cheflæge kommer fra en stilling som sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst. Hannele Maria Tuovinen er uddannet speciallæge i urologi og har tidligere arbejdet som ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital og overlæge i Sundhedsstyrelsens Enhed for Planlægning. Øre-, Næse- og Halsafdelingen varetager undersøgelse og behandling på regions-...