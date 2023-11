Regionerne kan nu søge om midler til et pilotprojekt, der skal undersøge mulighederne for at indføre et nationalt screeningsprogram for lungekræft. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen, der har åbnet for ansøgninger til midlerne tirsdag. Pilotstudiet er en del af regeringens ‘Ny Sundhedspakke’, som blev præsenteret i maj for at forbedre kræftområdet. Der er bevilget 25 mio. kr. til projektet. En af landets fem regioner bliver udvalgt til at køre projektet fra 2024 til 2026. Og det vil være...