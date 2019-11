Nordjyske hjertepatienter tilbydes screening for diabetes

Tilbud om screening for diabetes til patienter med iskæmisk hjertesygdom er en realitet i Aalborg, og et tilsvarende initiativ er etableret i Hjørring. Målet er at finde flest muligt patienter med kendt eller nyopdaget diabetes.

En diabetessygeplejerske fra Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) har siden 1. september haft sin faste gang på kardiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Formålet er at tilbyde alle patienter, der indlægges med en iskæmisk hjertesygdom, screening for diabetes. Med initiativet er der skabt et efterspurgt samarbejde mellem hjertelægerne og SDCN, siger direktør for SDCN Poul Erik […]