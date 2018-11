Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) åbner landets første hotline til diabetespatienter og sundhedsprofessionelle. Det skriver Region Nordjylland på sin hjemmeside. Poul Erik Jakobsen, der er direktør for det nyetablerede center, er stolt over tilbuddet. »Vores diabetes-hotline giver tryghed til borgere med diabetes, og samtidig ser vi et behov for rådgivning til sundhedsfaglige, når de står […]