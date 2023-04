»Vi er nødt til at kigge på innovation i et bredere perspektiv. Innovation er vigtigere end nogensinde som løftestang for at imødekomme udfordringerne i sundhedsvæsenet«, siger Jacob Ravn, nytiltrådt innovationschef og leder af Idéklinikken ved Aalborg Universitetshospital. »Vi skal sikre os, at vi gør innovationsprocessen mere behovsdrevet og får kerneaktørerne med fra starten, så vi finder ud af, hvor skoen virkelig trykker – og så bliver skarpe på at finde helt konkrete løsninger på de udfordringer, der er,« siger han. ...