Region Nordjylland ansatte for to år siden fire udenlandske læger i samme praksis op Mors. Kun en af lægerne er der i dag.

Nordjylland er ikke lykkedes med at få udenlandske læger til at overtage praksis

For to år siden hyrede Region Nordjylland fire udenlandske læger til at tage over, da den praktiserende læge i Øster Jølby på Mors skulle på pension. I dag er der kun en af dem, der fortsat arbejder i praksissen. Det skriver DR Midt- og Vestjylland. »Vi må bare erkende, at det er rigtig rigtig svært, […]