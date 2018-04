Nødberedskabet under en strejke er på plads, hvor ingen akut- eller kræftpatienter rammes. Forhandlingerne for et nødberedskab under en lockout er nu i gang.

Danske Regioner har forhandlet en aftale om nødberedskaber under en eventuel strejke på plads med Yngre Læger og Overlægeforeningen.

Formanden for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz forsikrer, at en strejke vil kunne mærkes, men at akutte patienter er undtaget af en eventuel strejke.

»Nødberedskaberne er skræddersyet for hver enkelt afdeling rundt omkring i regionerne, fordi det er meget individuelt fra afdeling til afdeling, hvad der er behov for. Der vil være nogle steder, hvor der er skruet meget ned for bemandingen. Det vil bl.a. være der, hvor det overvejende er planlagte operationer. Derimod ser det meget anderledes ud de steder, hvor der er meget akut- eller cancer-behandling,« siger hun.

Yngre Læger og Overlægeforeningen har i den seneste tid forhandlet et nødberedskab på plads med hver enkelt region. Det betyder, at nogle af de 1850 radiologer og anæstesiologer, der var udtaget til strejke, nu vil indgå i nødberedskaberne, og derfor vil skulle arbejde under en strejke.

Separate forhandlinger

Nødberedskaberne for henholdsvis strejke og lockout forhandles separat. Indtil videre er det kun nødberedskabet under en strejke, der endeligt er forhandlet på plads, hvorimod forhandlinger for mandskabet under en lockout nu er i gang.

Det tog flere ugers forhandlinger, før nødberedskaberne under en strejke var på plads, alligevel håber Lisbeth Lintz, at de kan nå at forhandle en endelig aftale på plads for alle landets hospitalsafdelinger under en lockout inden for tidsrammen.

»Vi er stadig i gang med at forhandle et nødberedskab på plads under en eventuel lockout, men vi har en forhåbning om, at vi godt kan nå det, men det vil tiden vise,« siger hun.

De igangværende forhandlinger kommer til at foregå anderledes, da lockouten omfatter godt 10.000 læger. Det betyder, at en aftale ikke kan blive skræddersyet for hver enkelt afdeling, som det er under en strejke.