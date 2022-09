Dansk forskning: Sygeplejersker kan med fordel justere patienters EWS

EWS har siden 2012 været en fast bestanddel af hospitalernes håndtering af indlagte patienter, hvor scoringssystemet benyttes til tidligt at opspore tegn på kritisk sygdom. Nu viser ny dansk forskning, at der kan være fordele i at lade sygeplejersker bruge deres erfaringer til at justere på scoren. Studiet er udgivet i The Lancet Digital Health.