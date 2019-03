Når den rygende pistol ikke findes

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

For to dage siden blev jeg af Dagens Medicin spurgt, om jeg ville anmelde ’Sygeplejersken’ af Kristian Corfixen. Dilemma: Det var jeg superinteresseret i – men det forudsatte, at jeg læste den på under to døgn. Fra nu af! Deadline var nemlig i min ferie. Skulle jeg fordybe mig i bogen, mens min hustru pakkede? […]