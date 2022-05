Nekrolog: Psykiatrifondens stifter, psykiater Jes Gerlach, er død

Et meget betydningsfuldt menneske for psykiatrien i Danmark og for udbredelsen af forståelse og viden om psykisk sygdom er gået bort. Speciallæge i psykiatri Jes Gerlach blev 83 år. Jes Gerlach stiftede Psykiatrifonden i 1996, i dag en støt voksende organisation, der arbejder for at forebygge psykisk sygdom og nedbryde de mange fordomme, mennesker med psykisk sygdom stadig møder.