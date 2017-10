Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Syv ud af otte ydernumre i Region Nordjylland overgår til midlertidige regionalt drevne klinikker. Det skriver regionen i en pressemeddelelse, efter at kun en læge har vist interesse for et ydernummer i Aalborg C, som den pågældende læge overtager 1. december. Og det er en beklagelig situation, at der ikke er flere praktiserende læger, der […]