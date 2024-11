Lægerne handlede korrekt, da de gav Leif Lindholm en blodtransfusion efter et fald i 2014. Det har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fastslået her 10 år efter faldet. Det skriver den i en afgørelse, der kan ses på det sociale medie X. Menneskerettighedsdomstolen lægger til grund vurderingen, at lægerne ventede med at give Leif Lindholm blod, indtil de fandt det nødvendigt for at redde hans liv, og at den beslutning ikke var i strid med dansk lovgivning, som siger at...