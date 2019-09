Menneskeretten er truet for psykisk syge

Er den psykisk syge overhovedet i stand til at overskue konsekvenserne af at binde sig til et ophold af længerevarende karakter for til gengæld at opgive sin bolig, når han eller hun er så hæmmet af sine symptomer, forpinthed, misbrug, sociale problemer og funktionsnedsættelse?