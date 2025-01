Medicinrådet har fra årsskiftet overtaget opgaven med at vejlede praktiserende læger om brug af tilskudsmedicin. Det er en konsekvens af, at Danske Regioner og regeringen i juni 2024 aftalte, at Medicinrådet overtager opgaverne fra januar 2025.

At sikre praktiserende læger og på relevante områder også privatpraktiserende speciallægers gode muligheder for hurtigt at skaffe sig relevant og overskuelig information om aktuelle behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer er en ny og helt central opgave for Medicinrådet.

Hvor opgaven med at vejlede almen praksis hidtil har ligget i Sundhedsstyrelsen, og før det hos Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF), er den fra årsskiftet overgået til Medicinrådet.

Her har de sundhedsvidenskabelige chefkonsulenter Solveig Forberg og Dorte Glintborg det daglige ansvar for arbejdet med at vejlede de praktiserende læger om udskrivning og brug af tilskudsmedicin.

»Vi skal gøre vejledningen til de praktiserende læger om brug af tilskudsmedicin så relevant som mulig. De skal nemt, hurtigt og let tilgængeligt kunne skaffe sig den relevante viden, de har brug for,« siger Solveig Forberg.

»Nøgleordet er evidens«

Ligesom Dorte Glintborg pointerer hun betydningen af klar og tydelig kommunikation, og at lægerne i primærsektoren skal kunne have fuld tillid til de informationer, de får fra Medicinrådet.

Vi har ingen ambitioner om, at vores faglige hjælp til de praktiserende læger vil kræve, at de skal læse sig gennem lange anbefalinger Dorte Glintborg, sundhedsvidenskabelig chefkonsulent, Medicinrådet

»Nøgleordet er evidens. At vi arbejder evidensbaseret og kan være en faglig rygstøtte for lægerne i deres daglige arbejde med patienterne. Men vi har ingen ambitioner om, at vores faglige hjælp til de praktiserende læger vil kræve, at de skal læse sig gennem lange anbefalinger,« siger Dorte Glintborg, og tilføjer, at Medicinrådet tidligere har udsendt enkelte behandlingsvejledninger til praktiserende læger.

«Vi bidrager gerne med oplæg på relevante konferencer og kurser, men vi kommer ikke til at have en individuel rådgivende funktion til de praktiserende læger. Den opgave vil fortsat blive varetaget af de regionale lægemiddelenheder og medicinrådgivningsfunktioner, som vi også vil arbejde tæt sammen i forbindelse med udarbejdelsen af bl.a. de overordnede rekommandationer,« siger Solveig Forberg.

I forbindelse med beslutningen om at lade vejledningen af de praktiserende læger overgå til Medicinrådet besluttede Danske Regioners bestyrelse også, at Medicinrådet fremover får et ekstra medlem, som udpeges af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

DSAM har endnu ikke udpeget sin kandidat til rådet, men Solveig Forberg og Dorte Glintborg forventer, at denne vil blive en tæt samarbejdspartner for dem. Én af arbejdsopgaverne bliver at definere områder, hvor der er tilbagevendende og uløste problemer i forhold til de praktiserende lægers valg af lægemidler.

Amgrosudbud for primærsektoren

Dorte Glintborg pointerer, at valget af lægemidler på hospitalerne også kan have betydelig afsmittende effekt på forbruget af tilskudsmedicin i primærsektoren.

»Det gælder f.eks. forbruget af diabetesmedicin, hvor 99 pct. af forbruget er i primærsektoren, og derfor er det også den pris, som gælder i primærsektoren, der her skal være styrende for hospitalernes valg af medicin,« siger Dorte Glintborg.

Regionernes lægemiddelindkøbsorganisation Amgros har for nylig fået muligheder for at forhandle og indgå fortrolige prisaftaler i primærsektoren. Solveig Forberg og Dorte Glintborg forventer, at denne nye mulighed vil få stor afsmittende effekt på de praktiserende lægers valg af lægemidler inden for de områder, hvor Amgros indgår prisaftaler med lægemiddelindustrien.

Her er Medicinrådets nye opgaver i forhold til primærsektoren

Udarbejde behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer til almen praksis, og i nogle tilfælde speciallægepraksis.

Vurdere nye udvalgte tilskudslægemidler i form af præparatanmeldelser.

Videreføre seponeringslisten, som er et redskab, der understøtter læger i overvejelser om seponering af medicin.

Opgaverne udføres i tæt samarbejde med de regionale lægemiddelenheder.

