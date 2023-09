The Lancets kommission på ESC: Indsatsen for at undgå pludselig hjertedød skal styrkes globalt

Stort behov for at identificere de sorte huller i vores viden om, hvordan vi kan blive bedre til at nedbringe et konstant højt antal pludselige hjertedødsfald i verden, mener Bo Gregers Winkel, overlæge på Rigshospitalet, og medlem af The Lancets kommission for at nedbringe byrden af pludselig hjertedød.