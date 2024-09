Mange mennesker slås med symptomer på kranspulsåreforsnævring, men det er ofte ikke til at sige, om en ballonudvidelse rent faktisk vil have effekt på symptomerne eller ej. Nu viser et nyt dansk studie, at det faktisk er muligt med et nyt fysiologisk indeks at identificere de patienter, hvor ballonudvidelse vil lindre symptomerne på kranspulsåreforsnævring, og de patienter, hvor det formentlig ikke hjælper noget. Ifølge en af forskerne bag studiet lægger resultaterne op til, at der bør laves et klinisk forsøg,...