Behandling med pembrolizumab forlænger markant overlevelsen for patienter med fremskreden ikke-småceller lungekræft (aNSCLC). Det viser et nyt studie, der netop er blevet præsenteret på en kongres for American Society of Clinical Oncology (ASCO), der i disse dage bliver afholdt i Chicago. Efter fem år var 23,2 pct. af de patienter, som inden behandlingen med pembrolizumab […]