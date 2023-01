Region H vil udvikle billeddiagnostiske AI-løsninger

I et offentligt-privat partnerskab kaldet Imaging Consortium (CLIC) involverer Region Hovedstaden sig i nu i et projekt, der skal bidrage til løsninger indenfor det billeddiagnostiske område. Formålet er at skabe bedre muligheder for at udvikle, teste og validere AI-løsninger, der kan anvendes som referenceramme ved analyse og fortolkning af røntgen- og skanningsbilleder.