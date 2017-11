Mahler-prisvinder har sat den døende patient på dagsordenen

LÆGEDAGE. Praktiserende læge Anna Weibull er årets modtager af Halfdan Mahler-prisen. Hun har dedikeret en lang karriere til at forbedre palliation i almen praksis ved hele tiden at finde nye redskaber, som kan skabe tryghed i situationen for både patienten, de pårørende og lægen.