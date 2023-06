Resultaterne af lønstrukturkomiteens to år lange arbejde med at granske lønningerne for Danmarks godt 850.00 offentligt ansatte blev ikke det store gennembrud for sygeplejerskernes muligheder for at få mere i løn, som de havde håbet. Sygeplejersker har mange timer uden for normal arbejdstid, og derfor har vi også arbejdet hårdt for, at løn skal sammenlignes uden genetillæg Grete Christensen, formand, DSR Det stod klart, da formanden for komiteen Torben M. Andersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, tirsdag formiddag præsenterede...