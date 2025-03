Lisbeth Lintz stopper øjeblikkeligt som formand for den akademiske fagbevægelses hovedorganisation Akademikerne. Den tidligere lægeformand har været formand for Akademikernes formand siden 2022, men stopper nu på grund af familiære hensyn. På LinkedIn uddyber hun, at der er svær sygdom i hendes nærmeste familie. »Det er med dyb, dyb ærgrelse, at jeg takker af som formand før tid. Det har været en svær beslutning. Men også en rigtig beslutning for mig og min familie. Der er brug for en stærk...