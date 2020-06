Lægestafetten: De andre specialer har udvist stor respekt for os

Da valget stod mellem at blive læge eller dyrlæge, valgte infektionsmediciner Karina Kirk menneskekontakten. Under coronakrisen har hun haft mange ekstravagter i frontlinjen, men hun synes, at det er fascinerende, hvordan en lille organisme kan lægge en hel verden ned.