I et forsøg på at få indflydelse på den nye sundhedsreform har sygehussamarbejdet, herunder Yngre Læger, Overlægeforeningen, Sundhedskartellet, FOA og HK, i dag opfordret statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at mødes med dem, inden regeringen præsenterer en ny sundhedsreform.

Budskabet fra sundhedsvæsenets medarbejdere er klart. De vil involveres i processen, så der bliver trukket på fagfolkenes erfaringer med, hvordan de sikrer det bedste sundhedssystem for patienter og personale.

På Twitter skriver formand for Yngre Læger Camilla Rathcke, at foreningen ønsker at mødes for at kunne drøfte substans frem for struktur.

Samme holdning lyder i Overlægeforeningen.

»Vi har viden om sundhedsvæsenet og masser af erfaring. Den viden deler vi gerne med regeringen, så de kan bruge viden i planlægningen af en ny sundhedsreform. Kommer reformen til at handle om form og ikke indhold risikerer vi at trække både tid og ressourcer væk fra det sundhedsvæsen, der allerede i dag er presset,« udtaler formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz i en pressemeddelelse.

Bevar regionerne

Lars Løkke Rasmussen lagde efter Venstres sommergruppemøde op til, at strukturelle forandringer skal sikre en bedre sammenhæng i behandlingen i Danmark. Han ønsker, at kommunerne skal længere frem på banen i sundhedsvæsenet.

Det er dog endnu uvist, hvad det betyder for regionerne, men Yngre Læger har meldt ud, at de ønsker at bevare dem.

»I Yngre Læger mener vi ikke, at det vil gavne sundhedsområdet at nedlægge regionerne. Tværtimod. Vi har brug for, at sundhed, som er et af de emner, der interesserer danskerne allermest, har direkte politisk indflydelse og bevågenhed. Det gøres bedst ved at bevare Regionerne,« skriver Yngre Læger i pressemeddelelsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Statsministeren om, hvorvidt han er indstillet på at mødes med sygehussamarbejdet for at diskutere sundhedsreformen.