Læge eller leder eller begge dele?

I 2017 viste Ledelseskommisionens rapport, at mange cheflæger er splittet mellem deres faglige identitet og deres lederidentitet, altså i hvor høj grad de opfatter dem selv som ledere. Samtidig viser forskningen, at den opdeling kan have en betydning for deres arbejde som leder.

En af dem, der har forsket i lederidentitet og ledelsesadfærd, er Mathilde Cecchini, lektor i statskundskab ved Syddansk Universitet.

Ledelse er en faglighed i sig selv, og vi, der forsker i det, tror på, at det er noget, man kan træne og blive bedre til Mathilde Cecchini, lektor i statskundskab ved Syddansk Universitet

»Hele hypen omkring ledelsesidentitet opstod i kølvandet på Ledelseskommissionens rapport og fik begrebet på den danske ledelsesdagsorden. Begrebet ledelsesidentitet har været velkendt i litteraturen i noget tid, og forskning viser, at der er en sammenhæng mellem at have en lederidentitet og at udøve forskellige former for ledelsesadfærd. Dem, der ser sig selv som leder, agerer som leder,« siger Mathilde Cecchini.

Hun peger på, at der indenfor sundhedsområdet er stor forskel på lederidentiteten, hvor chefsygeplejersker scorer højt, mens cheflægerne vægter deres faglige identitet, fordi de mest ser dem selv som fagpersoner.

Det kan have direkte konsekvenser for deres ledelse, viser undersøgelsen ‘Kortlægning af ledende overlæger i Danmark. En undersøgelse af ledende overlægers karakteristika, ledelsesrolle, lederidentitet og ledelsesvilkår’ foretaget af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Undersøgelsen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser udsendt til i alt 425 danske cheflæger i både 2019 og 2020.

»Dem, der scorer højt på selvrapporteret lederidentitet, udøver mere visionsledelse, altså at de som ledere udvikler, fastholder og deler en vision for afdelingens fremtid, og måske lidt overraskende udøver de også mere faglig ledelse. Der er noget, der tyder på, at det er vigtigt, at man tager ledelsesrolle på sig for at udfylde rollen.«

Lederidentitet og faglig identitet er ens for læger Læger har ikke en lige så stærk lederidentitet som deres kolleger i afdelingsledelsen, sygeplejerskerne. Det viste Ledelseskommissionens afsluttende rapport om de offentlige ledere i Danmark fra 2017. På en skala fra 0-10, hvor 0 er lig med, at den faglige identitet er stærkest, og 10 er lig med, at lederidentiteten er stærkest, vurderede ledende sygeplejersker sig selv til et 7-tal. Til sammenligning landede de ledende overlæger på 5. Samme rapport viste også, at de ledende overlæger i sammenligning med oversygeplejerskerne er markant mere utilfredse i rollen som leder. Således svarede 31 pct. af overlægerne, at de finder det uattraktivt at være leder i det offentlige, mens det kun gælder for 20 pct. af oversygeplejerskerne.

Hvem er ‘den gode leder’?

Det er formentlig de færreste læger, der ville vælge en djøf’er som leder, hvis de fik valget, selvom de måske har stærkere ledelsesmæssige kompetencer end en læge, og det ville Mathilde Cecchini heller ikke.

»Det bliver jævnligt debatteret, hvem der er den gode leder i højt professionaliserede miljøer. Er det den bedste læge, der er den bedste leder, eller er det i virkeligheden nogle helt andre kompetencer, der skal i spil for at udøve ledelse? Men ledelse er en faglighed i sig selv, og vi, der forsker i det, tror på, at det er noget, man kan træne og blive bedre til,« siger Mathilde Cecchini.

For at få lægelig ledelse til at lykkes skal lægeidentitet og lederidentitet integreres i lidt af en balancekunst. Det bakkes op af forskning udført af Christian Bøtcher Jacobsen, der er professor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet.

»Vi er på vej med forskning, der viser, at læger skal forsøge at forene de to identiteter og ikke erstatte den ene med den anden. En lægelig leder er simpelthen nødt til at have en faglig identitet, for meget af det med at være lægelig leder handler om, at man, selvom man måske ikke er den ypperste rent fagligt, har en faglig indsigt og respekt,« siger han.

Foto: Privat

Men hvis lægelige ledere i højere grad ser sig selv som læge frem for som leder, så kan det være svært for dem at træffe de strategiske beslutninger, der måske er upopulære, siger han.

»Fordi man står i mange situationer, hvor ens ledelse skal ske meget tæt på en stærk faglighed, er det heller ikke et succeskriterium for en cheflæge at have en stærk lederidentitet på bekostning af den faglige identitet,« siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Svært skridt ind i ledelse

For mange læger er det et stort spring at hænge lægekitlen på knagen og indtage rollen som cheflæge, og det kan være svært at rekruttere til lægelig ledelse, selvom det igennem de senere år har fået et løft.

»Det er et skifte i rolle og identitet, når man bevæger sig over i at facilitere samarbejde og arbejde igennem andre i stedet for altid at være den, der gør det selv. Men hvis man skal trives i ledelse, med alt hvad det indebærer af beslutninger og konflikter, så er man nødt til at lave det skifte i identitet. Vi kan se, at dem, der stadig bøvler med den lederidentitet, som Ledelseskommissionen beskæftigede sig med, oplever mere ubalance mellem arbejdsliv og fritid og mellem det kliniske og det ledelsesmæssige,« siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Når lægelig ledelse ikke tidligere har været så attraktivt, kan det også handle om, at ledelse ikke nødvendigvis har været naturligt integreret undervejs i en læges arbejdsliv.

»Mange holder sig tilbage fra at gå ind i ledelse, fordi de ikke har lyst til at starte forfra som amatør efter at have brugt rigtig mange år på at specialisere sig. Træningsbanerne for læger i ledelse har været ret tynde i mange år, og det lader til at have haft en betydning,« siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Med overenskomstaftalen i 2021 og indførelsen af de ledende overlæger som et ekstra ledelseslag mellem cheflægen og medarbejderne var det håbet at skabe en bedre fødekæde ind i ledelse og derigennem give flere mulighed for at tilegne sig ledelseskompetencer.

»Det er nødvendige ‘øvebaner for ledelse’, hvor især de ledende overlæger for får nogle stationer, hvor de kan prøve ledelsesansvaret, udvikle ledelseskompetencer og vokse i rollen på vejen til jobbet som cheflæge.«

Yngre læger vil gerne ledelse – måske

Typisk har det været sådan, at de fleste læger træder ret sent ind i ledelse. Men den nye overenskomst har åbnet et ledelsesrum for mange nye ledende overlæger, og samtidig er yngre læger mere åbne over for ledelse end tidligere, viser forskning fra 2022 med deltagelse af næsten 3.700 yngre læger.

»Lysten til at gå ind i ledelse opstår ret tidligt som én af tre store karriereveje, hvor de andre er at blive specialist eller selvstændig. Vi kan se, at dem, der er mest orienterede mod ledelse, også er dem, der tidligt i livet har påtaget sig roller med ansvar som for eksempel elevrådsformand. Men det bliver selvfølgelig forstærket, hvis man kommer ind på en arbejdsplads og tidligt får lov til at smage på ledelse, uanset om det er som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, eller skemalægger.«

Sundhedsvæsenet er en organisation af en sådan størrelse, at mange er nødt til at påtage sig et ledelsesansvar, selvom de ikke nødvendigvis har forudsætningerne for det.

Én måde at skabe dem på kunne være at undervise i ledelse allerede på medicinstudiet, så yngre læger får tidlig kompetenceudvikling.

»De yngre læger siger selv, at de gerne vil have en ledelsesrolle i sundhedsvæsenet, og de accepterer, at det hører med til rollen som læge. En af de undersøgelser, vi har lavet, viser også, at de yngre læger ønsker sig indflydelse på et fremtidigt job. Men der er færre, der siger, at de gerne vil have en ledelsespost, og det siger noget om, at det kan være mindre attraktivt nogle gange at have en lederstilling end at påtage sig et ansvar i en anden rolle,« siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Han tror, at systematisk ledelsestræning kan være en del af løsningen på rekrutteringsudfordringen.

»Der er masser af forskning, der peger på, at det er vejen frem. Men det skal være ledelsesudvikling tæt knyttet til praksis, så der er en tydelig kobling til det ledelsesarbejde, man skal ud og lave senere,« siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Og hvis man skal lokke flere til at interessere sig for ledelse, så skal man ikke måle det op mod kliniske præstationer, supplerer Mathilde Cecchini.

»Jeg oplever, at der ikke har været så meget status forbundet med at være leder, som der er med at være en dygtig kliniker, og jeg tror, at hvis det skal vende, så skal ledelse italesættes som en karrierevej, der også har høj værdi,«.

LÆS MERE:

Hvem er jeg som leder? En analyse af ledende overlægers lederidentitet

What Makes a Leader? Leadership Identity and Leadership Behavior among Highly Professionalized Public Leaders

Kortlægning af ledende overlæger i Danmark