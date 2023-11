Ildsjæl: »Jeg er frustreret over, at værktøjskassen i Danmark ikke er dybere«

Socialrådgiver Michela Wedel har i mere end et årti kæmpet for, at ufødte børn skal have en stemme, når de udsættes for rusmidler under graviditeten. Nu har hun sammen med andre sundhedsfaglige stiftet foreningen ’Fremtidens Børn’, som er opstået af en frustration over den nuværende lovgivning.