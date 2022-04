Lægeforeningen og styrelsesdirektør krydser klinger om regeringsudspil

Et forslag i regeringens udspil til en sundhedsreform om sygeplejerskers selvstændige virksomhed møder skarp kritik fra Lægeforeningen. Til gengæld bakker Styrelsen for Patientsikkerhed op om forslaget. Vi har bedt de to parter uddybe deres synspunkter.