Overlæge fra distrikspsykiatrien nægter at følge kurser i at bruge Sundhedsplatformen.

Den første sag om bortvisning af en læge, der ikke vil på kursus i Sundhedsplatformen, på vej i Region Sjælland. Overlæge Ib Kollerup, der arbejder som specialist i autisme under distriktspsykiatrien i Køge, bekræfter over for DR Sjælland, at han er varslet bortvist, fordi han har nægtet at fuldføre de kurser, som Region Sjælland har […]