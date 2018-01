Dansk Depressions Databases årsrapport 2016 viser overordnet, at Nordjylland er gået markant frem på næsten alle indikatorer, og for første gang lever nordjyderne op til standarden for to indikatorer: Andelen af patienter, der undersøges for selvmordsrisiko ved indlæggelse (95 pct. mod en standard på 90 pct.), samt andelen af patientforløb, hvor de pårørende inddrages senest ved udskrivelse (75 pct. mod en standard på 70 pct.).

Trods manglen på speciallæger i psykiatri er Nordjylland ydermere den region, hvor flest depressionsramte patienter bliver vurderet af en speciallæge, når de bliver indlagt. De positive takter i Nordjylland skyldes, ifølge rapporten, at regionens elektroniske journalsystem understøtter ydelsesregistreringen, og at der foregår målstyring lokalt og på ledelsesniveau.

De positive takter genfindes ikke i de andre regioner. Værst står det til i Hovedstaden, hvor målopfyldelse er på retræte for flere indikatorer. Det forklares med mangelfuld ydelsesregistrering. Det er, ifølge rapporten, ikke muligt at afgøre, om resultaterne også er udtryk for manglende kvalitet. Der er i hele landet tale om underrapportering.

På positivsiden bliver stadig flere patienter på landsplan somatisk udredt inden for 24 timer, og stadig flere får undersøgt deres selvmordsrisiko på indlæggelses- og udskrivningstidspunktet.

De bedste til depression 2018

Rang Rang 2017 Afdeling Score Kilde: Dansk Depressionsdatabase: Årsrapport 2016 1 1 PS Klinik Syd Sengeafdeling 100 2 2 PMI Sengeafsnit - Regionspsykiatri Midt 89 3 3 PS Klinik Nord Ældrepsyk senge 88 4 6 PVO Psykiatri f.Ældre Afd.37.0 88 5 5 PS Klinik Nord Sengeafdeling 86 6 4 PRQ Sengeafsnit afdeling Q- Risskov 83 7 9 PHO Sengeafsnit Regionspsykiatri Horsens 83 8 7 PRA Sengeafsnit Regionspsykiatri - Randers 75 9 11 PSY Psykiatrisk afsnit (Svendborg) 74 10 10 PHO Psykiatrisk Afd. 72 11 13 PVO Psykiatrisk Afd.25.0 70 12 12 PSY Psykiatrisk Afsnit (Esbjerg) 69 13 17 PSY Psykiatrisk afsnit (Odense) 68 14 8 PRM Modtagelsens sengeafsnit - Risskov 68 15 14 PRM Sengeafsnit afdeling M - Risskov 67 16 15 PCN, Psyk. sengeafd. Nordsjælland 65 17 20 PSY Psykiatrisk Afsnit (Kolding) 63 18 21 PRO Psykiatrisk Afd. 05.0 61 19 16 PVE Sengeafsnit Regionspsykiatri Vest 60 20 19 PSL Psykiatrisk Afd. 59 21 22 PSY Psykiatrisk Afsnit (Vejle) 58 22 23 PCH, Psyk. Sengeafd. 54 23 18 PCB, Psyk. sengeafd. 54 24 24 PCK, Psyk. sengeafdelinger 51 25 27 PSY Psykiatrisk Afsnit (Middelfart) 49 26 26 PSY Psykiatrisk sengeafdeling (Aabenraa) 47 27 25 PCGl, Psyk. sengeafd. 46 28 28 PCA, Psyk. sengeafd. 25 29 29 PCF, Psyk. sengeafd. 15