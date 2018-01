De psykiatriske afdelinger har generelt svært ved at leve op til kravene for at opfylde indikatormålene i Den Nationale Skizofreni-databases årsrapport for 2016, men igen i år skiller Midtjylland sig ud ved at nå niveauet for flest indikatorer.

F.eks. er midtjyderne de eneste, der løfter opgaven med at registrere selvmordsvurderinger, når patienterne udskrives, i en sådan grad (94 pct.), at standarden på 90 pct. er opfyldt. På landsplan er indikatoropfyldelsen på 58 pct., og ingen andre regioner er tæt på at opfylde standarden.

Det samme billede går igen i resten af rapporten. Forspringet skyldes ledelsesmæssigt fokus og et EPJ-system, der i særlig høj grad faciliterer indberetningen til LPR, lyder det.

Generelt er målopfyldelsen på skizofreniområdet lav. Kun én af de 16 indikatorer, Dagens Medicins vurdering baserer sig på, er opfyldt på landsplan (andelen af patienter i medicinsk behandling, som har seksuelle bivirkninger). Særlig lav er opfyldelsen, hvad angår andelen af patienter, der inden for to år får psykoedukation, og andelen af incidente patienter, der udredes for kognitiv funktion ved psykolog og sociale støttebehov ved socialrådgiver. Her er opfyldelsen på henholdsvis 31 pct., 36 pct. og 36 pct. mod en standard på 90 pct.

Af årsrapporten fremgår det, at standarderne for flere indikatorer i 2016 blev revideret for at tydeliggøre den faglige begrundelse og ensrette dem. Ved en fejl blev de nye standarder ikke indføjet i de regionale ledelsesinformationssystemer før januar 2017. Det har været misvisende de steder, hvor man anvender disse systemer til monitorering.

De bedste til Skizofreni 2018

Rang Rang 2017 Afdeling Score Kilde: Den Nationale Skizofrenidatabase: Årsrapport 2016 1 2 PHO Regionspsykiatri Horsens 100 1 3 PRM Afd.for organiske psyk.lidelser og akutm 100 1 - PVS Regionspsykiatri Viborg-Skive 100 1 1 PRP Afdeling for psykoser 100 5 - PRA Regionspsykiatri Randers 97 6 - PRQ Afdeling for depression og angst - Risskov 96 7 - PSL Retspsykiatri 92 8 - Psykiatrisk afdeling Svendborg 89 9 - PRR Afdeling for retspsykiatri - Risskov 88 9 4 PVE Regionspsykiatri Vest 88 11 - Psykiatri ØST Overafd. 01 85 12 6 Psykiatri ØST Overafd. 05 83 13 6 Psykiatrisk afdeling Esbjerg-Ribe 82 14 - PS Retspsykiatri afd. E 79 15 - Psykiatri VEST Overafd. 10 76 16 13 Psykiatrisk afdeling Odense 75 16 11 PS Klinik Syd 75 18 5 Psykiatri VEST Overafd. 15 72 18 19 PS Klinik Nord 72 20 8 Psykiatri SYD Overafd. 25 70 21 11 Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle 62 22 - PC Bornholm, overafd. 61 23 9 PC Hvidovre, overafd. 60 24 10 PC Amager, overafd. 59 25 21 Psykiatrisk afdeling Middelfart 56 26 16 PC Nordsjælland, overafd. 53 27 17 PC Glostrup, overafd. 51 28 13 Psykiatrisk afdeling Haderslev-Augustenborg 50 29 - PC København, Overafd. 48 30 - Sct. Hans, Psyk. overafd. M 42 31 20 PC Ballerup, overafd. Ballerup 38 32 - PC Frederiksberg, overafd. 31