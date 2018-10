Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Årets Nobelpris i medicin går til amerikaneren James P. Allison og japaneren Tasuku Honjo for deres opdagelse af immunterapi til behandlingen af kræft. Det fremgår af en pressemeddelelse. »Årets nobelpris udgør en milepæl i vores kamp mod kræft. Opdagelsen foretaget af de to nobelprismodtagere udnytter immunsystemets evne til at angribe kræftceller ved at frigive bremserne […]