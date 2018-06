Konservative får ny sundhedsordfører

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det Konservative Folkeparti har sat den endelige holdopstilling forud for det kommende folketingsvalg. Det har fået partiformand Søren Pape Poulsen til at lave en rokade i ordførerskaberne, hvilket medfører, at Mette Abildgaard igen kan kalde sig for partiets sundhedsordfører. Det fremgår af en pressemeddelelse fra partiet. »Jeg glæder mig til at vende retur til sundhedsområdet. […]