Den tidligere ledende overlæge på afdelingen for Organkirurgi, Majbritt Falkenberg Larsen, er blevet forfremmet til cheflæge samme sted. Det skriver Sygehus Lillebælt i en pressemeddelelse. Majbritt Falkenberg Larsen har været på Organkirurgi-afdelingen siden 2002 og kender dermed afdelingen godt: »Jeg er glad for at have fået jobbet. Der er en god stemning her i Kolding, og sygehuset har en størrelse, hvor vi kender hinanden – og jeg samarbejder godt med medarbejdere i hele huset. Så hvis jeg skulle være leder,...