En reduktion i antallet af akutte genindlæggelser indenfor 30 dage efter udskrivelse og i 30-dages dødeligheden efter indlæggelse har været et fokus for styregruppen i Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) i de seneste år. Desværre uden positive resultater. Årsrapporten Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) for 2022 afslører, at begge dele bliver anset for værende ‘bekymrende høje’. I 2022 har der været 15.293 akutte indlæggelsesforløb grundet akut forværring. I 16 pct. af indlæggelsesforløbene er der en akut...