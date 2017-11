En knytnæve midt i sundhedsdebatten

Det har aldrig været nemmere at ytre sig. Det kan ske lynhurtigt, ufiltreret og til mange mennesker. Alligevel kan man godt være bekymret for ytringsfriheden i flere sammenhænge.

En af dem er sundhedssektoren. Er der mange kammeratlige samtaler? Prøver frustrerede sygehuschefer at lægge låg på debatten med subtile eller ligefrem rustikke metoder? Er der en omfattende selvcensur blandt de stadig mere stressede ansatte?

Det er svært at generalisere ud fra enkeltsager og mistanker, men der er altid grund til at hæge om ytringsfriheden. Til at minde hinanden om, at det ikke bare er en ret, men en pligt, at stå frem, når noget ikke fungerer godt. Og til at minde både hinanden og cheferne om, at kritik er et gode.

Derfor har Dagens Medicin i anledning af sin 20-års fødselsdag indstiftet Knytnæveprisen, som vil blive tildelt sundhedspersoner, der frivilligt eller ufrivilligt er havnet i skudlinjen.

I dag er det at være læge at være fabriksarbejder, der ekspederer enheder på et transportbånd. Jeg kunne lige så godt være blevet dyrlæge og lavet kødkontrol på et slagteri. Dog med den forskel, at en grundig kontrol af vores fødevarer faktisk har en nytteværdi Thomas Emil Christensen

Den første modtager er læge Thomas Emil Christensen, 35, som gennem de senere år har markeret som en uhyre flittig og konfliktsøgende systemkritiker, drevet af en stor vrede over sundhedsvæsenets indretning. I ofte grovkornede debatindlæg, åbne breve, kronikker, Facebook-opdateringer og en hjemmeside med fiktive nyheder har han leveret bidende sarkastiske kommentarer, oftest om ledelse.

Thomas Emil Christensen er ikke ueffen i sin kritik og udtryksform. Han er vidende og barsk på samme tid, og et ualmindelig behageligt og tålmodigt menneske, når man har ham på tomandshånd. Og en smule overrasket over, at hans ellers rolige gemyt i den grad er blevet sat på prøve, når det gælder sundhedsvæsenets dårligdomme.

Jeg har ikke den store ambition om at opnå noget banebrydende med mine debatindlæg. Jeg ser mest af alt mig selv som en oplysningskampagne, der skal forhindre tryllefortællingen fra Christiansborg i at stå alene Thomas Emil Christensen

Han insisterer på at råbe højt og barsk. Som en moderne kaptajn Haddock. Jo højere, jo bedre – af tre grunde. Først og fremmest skal budskaberne ud, gerne til hele befolkningen. Dernæst vil han bane vejen for andre sundhedsprofessionelle. Og endelig ønsker han at beskytte sig selv ved at sende et signal om, at ‘I skal ikke forsøge at tryne mig’.

Og indtil videre har hans facon ikke været et problem for en velfungerende faglig karriere, som har bragt ham vidt omkring, frem til det nuværende job på Herlev Hospital og formentlig snart en hoveduddannelse til hjertelæge.

Det betyder ikke, at han ikke har kritikere. Det har han naturligvis, og undertegnede er heller ikke altid lige enig. Men som enhver anden redaktør vil jeg stå på mål for Thomas Emil Christensens ret til at ytre sig, for nu at banalisere Voltaires episke sætning.

Derfor får han den første udgave af Knytnæveprisen.