Specialiserede behandlingsformer i privat regi kræver speciel omtanke

Det vil være et markant tilbageskridt for kvaliteten af behandlingen, hvis man uden speciel omtanke flytter de allerede centraliserede operationer ud på flere enheder. Det tager år at etablere en høj kvalitet for disse specielle operationer, og det kan ikke nås inden for tidsrammen for regeringens akutpakk, skriver fire kirurger.