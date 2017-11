Problemer med Sundhedsplatformen er medvirkende til, at Region Hovedstaden ikke forventer at kunne leve op til produktivitetskravet i år. Dermed kan regionen se frem til en regning på 430 mio. kr.

Region Hovedstaden er i alvorlig fare for at komme i karambolage med produktivitetskravet og dermed blive ramt af en regning på en lille halv milliard kroner. Regionen er nemlig overordentlig langt fra at levere den vækst, som kravet betinger.

I stedet for at øge sin aktivitet med to pct., som der kræves, har regionen i de første ni måneder af 2017 leveret en aktivitetsnedgang på 5,8 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det fremgår af en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, som Dagens Medicin har set.

I Region Hovedstaden er der fortsat håb om, at en del af det tabte kan indhentes inden nytår. Men regionsledelsen har efterhånden erkendt, at væksten i 2017 samlet set kommer til at have et negativt fortegn.

»[Region Hovedstadens] seneste prognose udgør en aktivitetsnedgang på 2,5 pct. i forhold til 2016,« skriver Lars Æbeløe-Knudsen, budgetchef i Region Hovedstadens Center for Økonomi, i en mail til Dagens Medicin.

Regning: 430 mio. kr.

Produktivitetskravet bliver som bekendt afskaffet til næste år, men i 2017 er det fortsat gældende fuldt og helt. Det betyder, at Region Hovedstaden kan se frem til en opkrævning fra Finansministeriet på 430 mio. kr., når aktiviteten for 2017 om nogle måneder bliver gjort endeligt op.

Lever regionerne ikke op til kravet, skal de nemlig tilbagebetale de midler, de i løbet af året modtager fra den statslige aktivitetspulje, der samlet set udgør 1,4 mia. kr. 2017, hvoraf Hovedstaden modtager 430 mio. kr.

Ifølge Region Hovedstaden er der imidlertid penge nok i kassen til at sende 430 mio. kr. i Finansministeriets retning uden at spare.

»Det vil bero på en konkret vurdering, hvordan et eventuelt aktivitetsfald skal finansieres, hvor en mulighed vil være finansiering gennem et kassetræk, der ikke umiddelbart vil føre til besparelser,« skriver Lars Æbeløe-Knudsen i en mail til Dagens Medicin.

Produktivitetskravet indebærer, at regionerne hvert år skal levere to pct. mere aktivitet på deres sygehuse end året før uden at bruge flere penge. Desuden skal de levere ekstra aktiviteter, når de får øremærkede midler til det, som det eksempelvis er sket i forbindelse med Kræftplan IV.

Samlet set betyder det, at hver enkelt region skal løfte deres aktiviteter med 2,5 pct. i 2017 i forhold til 2016. De to procent skyldes produktivitetskravet, mens den halve procent skyldes tiltag, der er finansieret med øremærkede midler.

Kom tidligt i problemer

De aktuelle opgørelser og prognoser for 2017-aktiviteten i Region Hovedstaden står i skærende kontrast til det, regionen forventede ved årets begyndelse.

Da regionen sidste år lagde sig fast på budgettet for 2017, var forventningen således, at regionen ville leve op til produktivitetskravets forudsætning om aktivitetsvækst.

»Region Hovedstadens andel af det statslige aktivitetsafhængige bidrag er budgetteret under forudsætning om, at regionen opnår fuld udnyttelse af andelen af den statslige aktivitetspulje,« skrev regionen i det vedtagne budget.

Allerede i april 2017, da regionen gjorde årets første økonomistatus, stod det imidlertid klart, at vanskeligheder med Sundhedsplatformen betød, at der var risiko for, at Hovedstaden ikke ville leve helt op til produktivitetskravet i 2017.

»Som følge af ibrugtagning af Sundhedsplatformen er der større usikkerhed end normalt knyttet til vurderingen af finansieringen fra kommunal medfinansiering og statsligt aktivitetsafhængigt bidrag. Som det fremgår ovenfor er vurderingen p.t., at der er risiko for en finansiering, der er væsentlig mindre end det budgetterede på de to områder,« skrev regionen i den såkaldte 1. økonomirapport i april.

Produktivitetskravet indebærer, at regionerne mister en del af aktivitetsmidlerne, hvis de leverer mindre aktivitetsvækst end forudsat, mens de mister alle midlerne, hvis de slet ingen vækst leverer. 1. økonomirapport må således ses som et udtryk for en forventning om, at regionen ville få en udvikling i aktiviteterne, der var positiv – men muligvis mindre end forudsat.

I løbet af året er udsigten blevet grellere. Da Region Hovedstaden i september gjorde status i 3. økonomirapport, var sproget blevet skærpet. Nu var der ikke længere blot »risiko for en finansiering, der er væsentlig mindre«, men »væsentlig risiko, at regionen [slet] ikke vil opnå finansiering«.

»Vedrørende statsligt aktivitetsafhængigt bidrag er det p.t. vurderingen, at der er en væsentlig risiko for, at regionen ikke vil opnå finansiering eller en finansiering, der er betydeligt mindre end det budgetterede,« fremgik det af 3. økonomirapport fra september.

Krav til produktivitet fortsætter

Efter en periode med massivt pres fra læger, sygeplejersker og dele af Folketinget blev regeringen og Dansk Folkeparti i starten af oktober enige om at suspendere produktivitetskravet i 2018.

I år gælder kravet dog stadigvæk, og selv når det bliver suspenderet til nytår, vil det – i modsætning til, hvad man måske kunne forledes til at tro – ikke betyde et farvel til krav om produktivitet og aktivitet.

Den grundlæggende mekanisme, der indebærer, at regionerne bliver straffet økonomisk, hvis ikke de lever op til bestemte aktivitetsmål, består således og er også gældende i 2018. Forskellen er blot, at kravet ikke vil blive skærpet med to pct. år for år, som det ellers har været fast praksis.

Suspenderingen betyder således blot, at kravet i 2018 er det samme som i 2017 i stedet for at være to pct. højere.

Havde regeringen og Dansk Folkeparti ikke indgået aftalen 4. oktober, havde kravet således været 2,5 pct. mere aktivitet i 2017 end i 2016 og 4,5 pct. mere aktivitet i 2018 end i 2016. Med aftalen er kravet både i 2017 og i 2018 2,5 pct. flere aktiviteter end i 2016.

Det betyder, at Region Hovedstaden kan ende med at falde for aktivitetskravet to år i træk, hvilket kan kaste regninger på samlet set mere end 850 mio. kr. af sig, hvis ikke aktiviteten bliver sat kraftigt i vejret i 2018.

Positive forventninger

Indtil videre forventer Region Hovedstaden, at regionen i 2018 vil lykkes med at leve op til aktivitetskravet, som det så ud før suspenderingen. Det vil sige 4,5 pct. flere aktiviteter end i 2016.

»For nærværende anvendes forudsætningerne om aktivitetsniveauet, som angivet i Økonomiaftalen 2018,« skriver regionens budgetchef til Dagens Medicin.

Han forklarer, at det er en forudsætning for Region Hovedstadens budget for 2018, at regionen lever op til aktivitetskravet.

»Der er ikke sket reduktion af hospitalernes driftsbudgetter i 2018 grundet aktivitetsnedgang, dvs. at de er lagt med forudsætning om, at der opnås den vækst i 2018, som er aftalt mellem danske regioner og regeringen for at få den fulde finansiering,« skriver budgetchef Lars Æbeløe-Knudsen i mailen.

Selvom millionerne fra den statslige aktivitetspulje er en forudsætning for 2018-budgettet, er det dog ikke givet, at det vil føre til nedskæringer, hvis penge forsvinder i 2018. Lars Æbeløe-Knudsen skriver således næsten den samme kommentar om 2018, som han gjorde om 2017.

»Det vil bero på en konkret vurdering, hvordan et eventuelt aktivitetsfald skal finansieres, hvor en mulighed vil være finansiering gennem et kassetræk, dvs. at det alene vil være regionens samlede likviditet, der påvirkes af eventuelt manglende finansiering fra den statslige aktivitetspulje,« skriver budgetchef Lars Æbeløe-Knudsen fra Region Hovedstaden.

Sundhedsplatformen er afgørende

Hvis Region Hovedstaden i 2017 lander på en aktivitetsnedgang på 5,8 pct., som den lige nu står til ifølge Sundhedsdatastyrelsen, eller 2,5 pct., som regionen selv forudser, vil det betyde, at regionen i 2018 ville skulle levere en aktivitetsvækst på 7,0-10,3 pct.-point for at leve op til det oprindelige produktivitetskrav eller 5,0-8,3 pct.-point for at leve op til kravet, som det ser ud oven på suspenderingen.

Det kan umiddelbart forekomme uoverkommeligt, men det er det ikke nødvendigvis, siger sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, der er professor på Vive.

»Det er ikke umuligt. Der har været store udsving førhen,« siger Jakob Kjellberg til Dagens Medicin.

»Men meget afhænger af Sundhedsplatformen.«

I 2008 oplevede regionerne nedgang i aktiviteten over en bred kam som følge af sygeplejerskekonflikten, der førte til, at man suspenderede produktivitetskravets sanktioner det år. I de følgende år var der dog massiv vækst i samtlige regioner, blandt andre Hovedstaden, der i 2009 oplevede en aktivitetsvækst på over 10 pct.

»Hvis Sundhedsplatformen på samme måde som strejken i 2008 kan ses som noget eksogent, der var overstået, da sygeplejerskerne kom tilbage på arbejde, så kan man godt komme efter det,« vurderer Jakob Kjellberg.

»Men er Sundhedsplatformen noget, der kontinuert trækker spor, så er man noget mere udfordret.«

»Og det tør jeg simpelthen ikke sige, om det er,« siger Jakob Kjellberg.

Sundhedsdatastyrelsens næste opgørelse over aktivitetetsvæksten i Region Hovedstaden ventes at ligge klar inden udgangen af måneden. Næste økonomistatus i regionen ventes fremlagt i december.