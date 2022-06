Alvorlig sygdom gav Christian Freitag det sidste skub mod Folketinget: »Jeg er blevet mere modig«

For et år siden var Christian Freitag tæt på at dø af kræft i en alder af blot 55 år. Nu stiller han op til Folketinget og træder dermed direkte ind på den politiske scene, han gennem mere end et halvt årti blev mere og mere frustreret over som formand for PLO.