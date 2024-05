Hvis du som læge nogensinde har optaget, opbevaret eller sendt et patientbillede via din private mobiltelefon, er det meget sandsynligt, at du har brudt loven. Siden GDPR-reglerne trådte i kraft i maj 2016, har det været ulovligt for sundhedspersoner at anvende private mobiltelefoner til at optage patientbilleder, uanset formålet. Om det er til gavn for patienten, lægefaglig forskning eller andre formål er ligegyldigt. »I det øjeblik en læge tager et billede af en patient på sin egen telefon, kommer arbejdspladsen...