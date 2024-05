Den logiske udvikling af patientfotografering. Det er tankegangen bag systemet Photologic, der ifølge grundlæggerne Christian Bonde og Alessandro Venzo sikrer, at læger og andet sundhedspersonale kan ånde lettet op og ikke behøver at frygte for, at de bryder loven, når de tager billeder af patienter på deres private mobiltelefoner. Photologic er et digitalt patient fotosystem, der giver læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale mulighed for at benytte deres egen mobiltelefon til at tage lovlige og GDPR-kompatible billeder af patienterne. Det sker...