Jonas Dahl: »Jeg er ikke gået efter magten, men har grebet mulighederne, når de opstod«

Platons ord om at give magten til dem, der ikke stræber efter den, kunne have været Jonas Dahls egne. For magt har aldrig været hans ledetråd, hverken da han var politiker, hospitalsdirektør eller nu som regionsdirektør i Region Midtjylland. Han ved, at jobbet ikke er for evigt, så mens han kan, vil han flytte Region Midtjylland så meget som overhovedet muligt.