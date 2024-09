»Der er mange gode elementer i sundhedsudspillet, og jeg glæder mig over, at flere af de anbefalinger, vi i kommissionen fremsatte, faktisk er blevet inkluderet i planen.« Sådan lyder meldingen fra Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse og formand for regeringens sundhedsstrukturkommission, i kølvandet på at regeringen onsdag formiddag fremlagde sin nye sundhedsreform. Han ser regeringens plan om at sammenlægge Region Sjælland og Region Hovedstaden til en samlet region som en god løsning for at sikre bedre lægedækning på...