Jeg tilstår: Det er ikke lige til at se, at sundhedsvæsenet kollapser

Læge Tobias Ramm Eberlein anklager mig for ikke at have data i orden, men hvem har bevisbyrden her? Og hvad vil det egentlig sige – et kollaps af det (offentlige) danske sundhedsvæsen? Men lad os få det undersøgt ordentligt.