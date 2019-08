To årtier med inaktiv livsstil er associeret med en fordobling i risikoen for at dø tidligt sammenlignet med at være fysisk aktiv. Det viser et nyt, norsk studie, som netop er offentliggjort på en kongres for European Society of Cardiology (ESC), der i disse dage løber af stablen i Paris.

»Vores fund peger på, at for at få den maksimale helbredsfordel ved at være fysisk aktiv skal man fortsætte med at være fysisk aktiv gennem livet. Man kan også reducere sin risiko for dødsfald og hjertekarsygdom ved at begynde at træne senere i livet, selvom man ikke har været aktiv før,« siger kvinden bag det nye studie, læge Trine Moholdt fra Norwegian University of Science and Technology i Trondheim, i en pressemeddelelse, som er sendt ud af ESC.

Formålet med studiet var at se, hvordan fysisk aktivitet over 22 år kunne relateres til risikoen for efterfølgende dødsfald. De fleste studier, der undersøger sammenhængen mellem fysisk aktivitet og livslængden, spørger blot én gang ind til patienternes fysiske aktivitetsniveau og derefter følger dem i flere år. Men fysisk aktivitet er en adfærd, som ændrer sig for mange mennesker gennem årene, så det er vigtigt at undersøge, hvordan sådanne ændringer over tid relateres til risikoen for at dø i fremtiden.

I studiet (HUNT) blev alle nordmænd over 20 år inviteret til at deltage i 1984-1985, 1995-1996 og 2006-2008. Ved alle tre undersøgelsestidspunkter blev forsøgsdeltagerne bedt om at svare på spørgsmål vedrørende mængden af fysisk aktivitet i deres fritid. I det netop præsenterede studie benyttede forskerne sig af data fra første og sidste undersøgelsestidspunkt.

23.146 mænd og kvinder er indgået i studiet, hvor de blev opdelt i grupper i forhold til deres fysiske aktivitet – inaktiv, moderat aktiv (mindre end to timers træning om ugen) meget aktiv (mere end to timers træning om ugen). Forsøgspersonernes selvrapporterede niveauer af fysisk aktivitet blev koblet sammen med informationer omkring dødsfald indtil 2013.

Sammenlignet med de meget aktive forsøgsdeltagere havde de forsøgsdeltagere, som ved både det første og tredje undersøgelsestidspunkt havde fortalt, at de var inaktive, dobbelt så høj risiko for at være døde i 2013. De havde 2,7 gange højere risiko for at være døde af en hjertekarsygdom. De forsøgspersoner, som var moderat aktive, havde hhv. 60 pct. forøget risiko for at være døde og 90 pct. forøget risiko for at være døde af en hjertekarsygdom sammenlignet med den meget aktive gruppe.

Trine Moholdt fortæller, at der en klar anbefaling vedrørende den mængde fysisk aktivitet, som en voksen bør lave om ugen. Den er 150 minutter om ugen med moderat intensitet eller 75 minutter om ugen med høj intensitet.

»En vigtig pointe er, at fysisk aktivitet, selv under de anbefalede mængder, giver en helbredsfordel. Fysisk fitness er vigtigere end mængden af træning, og læger bør hjælpe deres patienter med selv mindre aktiviteter, der vil forbedre deres fitness. Det inkluderer alle aktiviteter, som man vil trække vejret tungt af,« siger Trine Moholdt.

Det nye studie viser også, at de personer, som i løbet af de 22 år gik fra at være inaktive til at være meget aktive, havde en risiko for dødsfald, der lå mellem dem, som havde været meget aktive eller inaktive hele vejen igennem undersøgelsesperioden. Personer, som gik fra at være meget aktive til at være inaktive, havde en risiko for dødsfald på linje med dem, der havde været inaktive hele vejen igennem undersøgelsesperioden.

»Vores data indikerer, at du godt kan kompensere for tidligere inaktiv livsstil, og des hurtigere du kommer i gang med at træne, des hurtigere vil du se de positive resultater. Fysisk aktivitet hjælper os med at leve længere,« siger Trine Moholdt.