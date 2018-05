Sygehuse i Region Sjælland bliver endnu en gang ramt af påbud fra Arbejdstilsynet. Denne gang er det radiologisk afdeling på Næstved Sygehus og akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus der har fået påbud fra Arbejdstilsynet grundet en meget presset hverdag. Det skriver Sjællandske Medier.

Tilsynet har udstedt påbud til de to sygehuses ledelser, der til forveksling minder om det påbud, Holbæk Sygehus’ medicinske afdeling fik for nylig om at få styr på de store arbejdsmængder og tidspresset, for ellers risikerer de ansatte at blive syge af det.

Presset på radiologisk afdeling på Næstved Sygehus betyder, at nogle undersøgelser af patienterne ikke bliver færdiggjort inden for den maksimale svartid.

I en mail til Sjællandske Medier skriver Trine Holgersen, vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus, at de tager arbejdsmiljøet meget alvorligt.

»Så vi er i sagens natur rigtig kede af, at personalet på radiologisk afdeling har skulle arbejde under øget arbejdspres for at passe på vores patienter, at det er gået ud over arbejdsmiljøet på afdelingen. Det er vi i gang med at rette op på,« skriver hun.

På Nykøbing F. sygehus’ akutafdeling, er det primært problemer med overbelægning, der har givet store problemer.