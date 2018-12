Regionspolitikere foreslår at flytte hjerteafdeling fra Køge til Roskilde for at samle kardiologien på Sjællands Universitetshospital. Overlægeforeningen mener, at det vil ramme kvaliteten.

Kardiologien skal samles under et tag på Sjællands Universitetshospital og skal ligge i Roskilde. Dermed skal hjerteafdelingen i Køge flytte. Det foreslår regionspolitikerne i Sjælland, som led i en spareplan. Forslaget møder stor modstand fra formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz, der mener, at det er en rigtig dårlig ide at fjerne hjerteafdelingen fra Sjællands Universitetshospital […]