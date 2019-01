Hovedstaden forventer millionbesparelse på skrottet aftale med praksislæger

Praktiserende læger i Region Hovedstaden vil fra 1. juli ikke længere kunne opkræve et særskilt honorar for at måle langtidsblodsukker i egen praksis. Ved at droppe ordningen forventer Region Hovedstaden en årlig besparelse på 5,5 mio. kr.

Siden 2008 har praktiserende læger i Region Hovedstaden som de eneste i landet, haft mulighed for at tage et særskilt honorar for at udføre HbA1c-analyse i egen praksis, der måler patientens langtidsblodsukker. Fra 1. juli i år er aftalen imidlertid opsagt. Det bekræfter Region Hovedstaden i en mail. »Årsagen hertil er, at kun cirka to […]