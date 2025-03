Hospitalerne står over for en udfordring: Spidsbelastninger opstår uforudsigeligt og matcher sjældent den eksisterende bemandingsstrategi.

Der er en vigtig diskussion om at styrke den faste sygeplejefaglige bemanding, men den må ikke overskygge behovet for fleksible løsninger – særligt i forbindelse med enkeltpatientvagter og pludselige personalebehov, hvor faste stillinger ikke nødvendigvis er den mest hensigtsmæssige løsning. I disse situationer spiller FADL-vagter en afgørende rolle. Men lige nu kan vi se opsigelser og reduktioner af FADL-hold og et væsentligt fald i anvendelse af FADL-løsvagter. Derfor har jeg en klar besked til til sundhedsministeren, hospitalsdirektører samt budget- og regnskabsmedarbejdere i regionerne.

En strategisk anvendelse af FADL-vagter kan bidrage til, at nyuddannede læger i højere grad vælger hospitalerne som deres fremtidige arbejdsplads

Det er en udbredt opfattelse, at FADL-vagter er en dyr løsning, det hører vi i FADLs Vagtbureau, når når afdelingerne opsiger eller reducerer FADL-hold. Men en helhedsbetragtning viser et andet billede. Ifølge Lønstrukturkomitéens 2023-afrapportering om sygeplejerskers løn, bør indirekte omkostninger som pension, ferie, kurser, løn under sygdom og barsel samt sociale bidrag medregnes i den samlede vurdering. Når alle faktorer indregnes, viser beregninger, at FADL-vagter har en samlet omkostning, der er ca. 20 pct. lavere end de sygeplejersker, som FADL-vagterne arbejder under.

Økonomien er dog kun én del af billedet. Den fleksibilitet, FADL-vagter tilbyder, er essentiel i et sundhedsvæsen, hvor uforudsigelige situationer er dagligdag. FADL-vagter kan rekvireres og afmeldes med få timers varsel, hvilket sikrer, at hospitalerne hurtigt kan tilpasse bemandingen uden at belaste det faste personale unødigt.

Fem fordele

Derudover bidrager FADL-vagter med unikke fordele:

Basal sygeplejeerfaring: Medicinstuderende fra FADLs Vagtbureau gennemgår regionsgodkendte sygeplejevikarkurser og er vant til at tilpasse sig forskellige afdelinger og arbejdsgange. Specialiseret erfaring: Med faglige opkvalificeringskurser inden for intensiv-/intermediærområdet, Ventilatørkursus, samt det psykiatriske speciale, Psykiatri i praksis for FADL-vagter, er FADL-vagten kvalificeret til at varetage mere specialiserede og komplekse opgaver. Fast støtte med kollektiv dækningsforpligtelse: FADL-hold kan rekvireres, når en afdeling har behov for ekstra bemanding eller varetagelse af specifikke opgaver i kortere eller længere perioder. Holdet dækker de vagter og opgaver, som afdelingen har uddelegeret, hvilket sikrer kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen. Dermed garanteres afdelingen en fast gruppe af FADL-vagter, der konsekvent varetager ønskede opgaver. Skalérbarhed: Med tusindvis af sygeplejevikarer til rådighed kan Vagtbureauet hurtigt mobiliseres ved større uforudsete hændelser Fremtidens læger: Praktisk erfaring med klinisk arbejde styrker medicinstuderendes kompetencer, udvider deres specialekendskab og fremmer tættere relationer til hospitalerne. En strategisk anvendelse af FADL-vagter kan bidrage til, at nyuddannede læger i højere grad vælger hospitalerne som deres fremtidige arbejdsplads.

Tydelige konsekvenser

Samtidig styrker FADL-vagter både patientbehandlingen og arbejdsmiljøet for det faste sundhedspersonale. FADL-vagter aflaster sygeplejersker og til dels læger, så komplekse opgaver kan håndteres med fuld opmærksomhed, mens den daglige pleje bliver mere fleksibel og nærværende. Dette harmonerer med sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger om en optimal fordeling af kompetencer og ressourcer.

Konsekvensen af ikke at prioritere FADL-vagter er tydelig: Medicinstuderende vil søge mod andre arbejdspladser, og hospitalerne mister en værdifuld ressource, når behovet for fleksibel bemanding opstår.

Derfor er det afgørende, at hospitalernes ledelse aktivt forholder sig til både økonomien og den langsigtede værdi af FADL-vagter. Ét spørgsmål står tilbage: Hvordan sikrer vi en bemandingsstrategi, der både er økonomisk ansvarlig og bæredygtig for sundhedsvæsenet?