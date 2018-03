Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Stephanie Lose (V) kan nu officielt kalde sig formand for Danske Regioner, efter at det blev besluttet på Danske Regionernes konstituerende bestyrelsesmøde, der efterfulgte den årlige generalforsamling. Det skriver regionerne i en pressemeddelelse. »Jeg er glad for at være blevet formand i Danske Regioner. Vi har fået en helt ny bestyrelse, og nu venter der […]